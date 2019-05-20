Bülent Ersoy'un hayatı film mi oluyor rol için Okan Bayülgen'i önerdiler

Bana benzer kim var ki?: Kendisini oynayacak oyuncuya karar vermediği için projeyi onaylamadığını söyleyen Bülent Ersoy, "Bana teklif geldi, ben istemedim. Şimdi benim hayatımın bir milattan öncesi birde milattan sonrası var malum olduğu üzere. Onun için kim oynayacak, hadi beni ben oynadım diyelim ya da bana benzer kim var ki?"