Bülent Ersoy'un hayatı film mi oluyor rol için Okan Bayülgen'i önerdiler
Geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta sevenleri ile buluşan Bülent Ersoy, hayatının film olması için birçok teklif aldığını itiraf etti.
Kış aylarında giydiği kürklerle milyonların tepkisini çeken Bülent Ersoy, sanat hayatında 47. yılını geride bıraktı. Kıbrıs'taki konserinden sonra da 66 yaşında olmasına rağmen heyecanının hiç sönmediğini söyledi. Öte yandan rekorlar kıran ‘Müslüm’ filminden sonra kendisine de teklif geldiğini anlatan Diva şu şekilde konuştu:
“Kendimi beğendirmeye çalışıyorum. Heyecanım hiç sönmedi. İlk günkü mektep yıllarımdaki imtihana girdiğim, hocalarımın karşısında mahcup olmamak için her şeyi en iyi şekilde yapmaya çalıştığım günkü gibiyim
Bana benzer kim var ki?: Kendisini oynayacak oyuncuya karar vermediği için projeyi onaylamadığını söyleyen Bülent Ersoy, "Bana teklif geldi, ben istemedim. Şimdi benim hayatımın bir milattan öncesi birde milattan sonrası var malum olduğu üzere. Onun için kim oynayacak, hadi beni ben oynadım diyelim ya da bana benzer kim var ki?"
Okan'ın yaşı tutmaz: "Okan Bayülgen’i önerdiler, onun da yaşı uymaz. Bülent Ersoy'u kim oynar bilemiyorum. Ancak onu da benim oynamam olabilirdi. Ben de artık yaşlandım” şeklinde konuştu.