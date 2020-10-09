Bülent Ersoy'un gençlik fotoğrafı gündem oldu! Güzelliğiyle mankenlere taş çıkarttı
Bülent Ersoy'un 80'li yıllarda örgü örerken çekildiği fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Düzgün fiziği ve güzelliği ile görenleri büyüledi.
Türk Sanat Müziği'nin yaşayan efsanesi Bülent Ersoy'un 80'li yıllarda çekilen fotoğrafı gündeme bomba gibi oturdu. Diva'nın örgü örerken çekildiği fotoğraf mankenlere taş çıkarır güzellikte.
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Dönüşümünden kısa bir süre sonra çekilen fotoğrafta örgü örerken poz veren 'Diva' düzgün zarif haliyle kendine hayran bıraktı. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çekti.
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Kaynağı bilinmeyen fotoğraf birkaç saat içinde en çok paylaşılan fotoğraflardan biri oldu.
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Bülent Ersoy kimdir?
Türk sanat müziğinin "Divası" olarak bilinen Bülent Ersoy, 9 Haziran 1952 tarihinde, İstanbul'da doğdu. Sanat hayatına özel müzik dersleri alarak başladı.
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