Bülent Ersoy'un bronz teninin sırrı çözüldü! Diva'nın olay olan bronz ten itirafı
Geçtiğimiz gece Yalova'da bir otelin açılışında sahne alan Bülent Ersoy, gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi. Diva, bronz teni sorulunca ise cevabıyla çok şaşırttı.
Diva Bülent Ersoy, salı gecesi Yalova'da bir otelin açılışında sahne aldı. Otelin havuzunun başında gerçekleşen konsere ise ilgi büyüktü. Diva'yı havuz başında 1000 kişi seyretti. İzleyiciler arasında Yalova Valisi Muammer Erol, Termal Kaymakamı Vehbi Bakır, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da vardı. Diva sahnede coştukça coştu ve tam 4 saate yakın sahnede kaldı, konserinin sonunda ise ayakta alkışlandı.
Gülşah Saraçoğlu'nun atölyesinin hazırladığı, ten rengi tül üzerine, yarı değerli Swarovski taşlar işlenmiş transparan tuvaleti ve bronz teni ile Diva, sadece sesiyle değil, görüntüsüyle de izleyenleri kendisine hayran bıraktı.
Konser öncesinde ise gazetecilerin sorularını yanıtlamak için Diva, otelin kral dairesinde basın mensuplarını ağırladı.
Bülent Ersoy'a gazetecilerin "Çok şıksınız Bülent Hanım" demesi üzerine "Gülşah Saraçoğlu hazırladı, beğendiniz mi?" dedi.