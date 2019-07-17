Bülent Ersoy'un bronz teninin sırrı çözüldü! Diva'nın olay olan bronz ten itirafı

Diva Bülent Ersoy, salı gecesi Yalova'da bir otelin açılışında sahne aldı. Otelin havuzunun başında gerçekleşen konsere ise ilgi büyüktü. Diva'yı havuz başında 1000 kişi seyretti. İzleyiciler arasında Yalova Valisi Muammer Erol, Termal Kaymakamı Vehbi Bakır, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da vardı. Diva sahnede coştukça coştu ve tam 4 saate yakın sahnede kaldı, konserinin sonunda ise ayakta alkışlandı.