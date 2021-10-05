Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti! Acı haberle dünyası başına yıkıldı
Son günlerde Kıbrıs'taki konseri ve Star TV'de programı nedeniyle sorunlarla boğuşan Bülent Ersoy aldığı acı haberle kahroldu.
Diva lakaplı sanatçı Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç geçtiğimiz ay düşme sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Haberi felaket tellalı olarak bilinen Onur Akay duyurmuştu.
Akay geçen ay "Değerli sanatçımız Bülent Ersoy zor günler yaşıyor ve çok üzgün. Babası Fikret Erkoç düşerek hastaneye kaldırıldı ve kalça kemiğini kırdı. Tedavisi hastanede devam eden Fikret Bey'i, Bülent Ersoy bir an olsun yalnız bırakmıyor" açıklamasında bulunmuştu.
Kalça kemiği ile ayağı kırılan, ameliyat geçiren ve bir süredir tedavi gören Erkoç'tan kötü haber geldi.
Bu sabah saatlerinde Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç, hayata gözlerini yumdu.