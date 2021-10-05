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Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti! Acı haberle dünyası başına yıkıldı

Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti! Acı haberle dünyası başına yıkıldı

Son günlerde Kıbrıs'taki konseri ve Star TV'de programı nedeniyle sorunlarla boğuşan Bülent Ersoy aldığı acı haberle kahroldu.

Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti! Acı haberle dünyası başına yıkıldı

Diva lakaplı sanatçı Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç geçtiğimiz ay düşme sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Haberi felaket tellalı olarak bilinen Onur Akay duyurmuştu.

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Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti! Acı haberle dünyası başına yıkıldı

Akay geçen ay "Değerli sanatçımız Bülent Ersoy zor günler yaşıyor ve çok üzgün. Babası Fikret Erkoç düşerek hastaneye kaldırıldı ve kalça kemiğini kırdı. Tedavisi hastanede devam eden Fikret Bey'i, Bülent Ersoy bir an olsun yalnız bırakmıyor" açıklamasında bulunmuştu.

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Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti! Acı haberle dünyası başına yıkıldı

Kalça kemiği ile ayağı kırılan, ameliyat geçiren ve bir süredir tedavi gören Erkoç'tan kötü haber geldi. 

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Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti! Acı haberle dünyası başına yıkıldı

Bu sabah saatlerinde Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç, hayata gözlerini yumdu. 

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