Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti! Acı haberle dünyası başına yıkıldı

Akay geçen ay "Değerli sanatçımız Bülent Ersoy zor günler yaşıyor ve çok üzgün. Babası Fikret Erkoç düşerek hastaneye kaldırıldı ve kalça kemiğini kırdı. Tedavisi hastanede devam eden Fikret Bey'i, Bülent Ersoy bir an olsun yalnız bırakmıyor" açıklamasında bulunmuştu.