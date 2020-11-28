Bülent Ersoy'un 40 bin TL'lik kürkü Aynur Aydın'ı çıldırttı sert çıktı
Aynur Aydın, önceki gün 40 bin TL'lik kar tilkisi kürkü giyen Bülent Ersoy ile ilgili paylaşımda bulundu.
Bülent Ersoy, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir kürk mağazasında görüntülendi. Provasını basın mensuplarının yanında yapan Ersoy'un giydiği beyaz triko üzerine yapılmış kar tilkisi kürkünün fiyatının 40 bin TL olduğu öğrenildi.
Gazetecilerin "Hayvanseverler size yine sosyal medyada sitem edecekler" sözleri üzerine Ersoy, "Ben alıştım artık" yanıtını verdi. Bülent Ersoy'a ilk tepki şarkıcı Aynur Aydın'dan geldi. Aydın, Twitter hesabından yayınladığı gönderide, "Bir ceset giydiğinin farkında değil sanırım" ifadelerini kullandı.
Öte yandan 400 bin TL değerindeki çantasıyla kombin yaparak tepeden tırnağa kırmızılara bürünen Bülent Ersoy, iki elindeki ve boynundaki devasa tektaş pırlantalarıyla kürk provası yaptı.
Hem doğa ile iç içe olmak hem de yeni aldığı villaların tadilat işlemleri için Bodrum'a gideceğini de söyleyen Bülent Ersoy, ilk olarak şunları dile getirdi:
"Hafta sonu Bodrum'a gidiyorum, iki ay orada kalacağım. Aldığım iki villanın içerisini yaptıracağım, gözümle görmem, yerinde teftiş etmem lazım. 'Bunu beğenmedim' deyip, tekrar kırdırıp, yaptırabilirim. Vıdıvıdıcıyımdır adamlar inşallah kaçmaz. İstanbul'da pek şey yapmıyorum, hava alayım, ayağımı toprağa basayım istiyorum, bütün çam ağaçları her yer."