Bülent Ersoy'un 40 bin TL'lik kürkü Aynur Aydın'ı çıldırttı sert çıktı

Hem doğa ile iç içe olmak hem de yeni aldığı villaların tadilat işlemleri için Bodrum'a gideceğini de söyleyen Bülent Ersoy, ilk olarak şunları dile getirdi:

"Hafta sonu Bodrum'a gidiyorum, iki ay orada kalacağım. Aldığım iki villanın içerisini yaptıracağım, gözümle görmem, yerinde teftiş etmem lazım. 'Bunu beğenmedim' deyip, tekrar kırdırıp, yaptırabilirim. Vıdıvıdıcıyımdır adamlar inşallah kaçmaz. İstanbul'da pek şey yapmıyorum, hava alayım, ayağımı toprağa basayım istiyorum, bütün çam ağaçları her yer."