Bülent Ersoy'u havaalanında unuttular! Diva 'aç kaldım' deyip bastı gitti

Bülent Ersoy'u havaalanında unuttular! Diva 'aç kaldım' deyip bastı gitti

BODRUM'a konser vermeye gelen Diva Bülent Ersoy, küplere bindi : 'Beni havaalanında unuttular, ben unutulacak kadın mıyım?'

Bülent Ersoy'u havaalanında unuttular! Diva 'aç kaldım' deyip bastı gitti - Sayfa 1

Bodrum'a konser için uçan Bülent Ersoy'u, karşılama ekibi havaalanında unuttu. Bir süre alanda bekleyen Diva, kimse gelmeyince arabaya binip İzmir'e gittiğini söyledi.

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Bülent Ersoy'u havaalanında unuttular! Diva 'aç kaldım' deyip bastı gitti - Sayfa 2

Ekibin kendisini almamasına çok sinirlenen Bülent Ersoy, "Beni havaalanında unuttular, ben unutulacak kadın mıyım?" diyerek tepki gösterdi.

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Bülent Ersoy'u havaalanında unuttular! Diva 'aç kaldım' deyip bastı gitti - Sayfa 3

Ekip gelmeyince taksiye atlayıp İzmir'e giden Diva, telefonuna da kapatıp konsere çıkmadı. Ekibin kendisini aç bıraktığını da söyleyen Bülent Ersoy, yaşadıklarına çok sinirlendi.

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Bülent Ersoy'u havaalanında unuttular! Diva 'aç kaldım' deyip bastı gitti - Sayfa 4
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