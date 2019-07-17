Bülent Ersoy'dan yaşlandırma uygulamasını kullananlara tepki: Benim ihtiyacım yok
Son günlerde ünlü isimler dahil birçok kişinin uyguladığı 'yaşlandırma' tekniği akımına Bülent Ersoy'dan, "Her zaman söylediğim gibi; ben yaşsız bir kadınım." yorumu geldi.
Tekme ile kapak açma akımından sonra yüzlerini yaşlandırma akımı, ünlülerin ilgisini çekti. Sosyal medyada birçok kişi de bu akıma katılınca kısa süre içerisinde yüz yaşlandırma Türkiye geneline yayıldı. Ancak Bülent Ersoy, bu uygulamayı kullananlara ilginç bir şekilde tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bülent Ersoy, "Instagram'da bugünkü "yaşlandırma" rüzgarına ben üzerinde hiç oynamadığım bir fotoğrafımla katılıyorum efendim." şeklinde konuşarak cümlesine şu şekilde devam etti;
Ben yaşsız bir kadınım: "Çünkü benim ne gençleştirme, ne yaşlandırma programına ihtiyacım yok. Her zaman söylediğim gibi; ben yaşsız bir kadınım."
Tepki çekmişti: Son olarak giydiği kürklerle gündeme gelen Bülent Ersoy, büyük tepki çekmişti. Ayrıca Diva, Kerimcan Durmaz'ın uçak videosu hakkında da "Hoş karşılamıyorsak izlemeyecektik" demişti.