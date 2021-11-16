Bülent Ersoy'dan orkestrasına ağır çıkış: Ben onları tercih ediyor muyum?
Sahte PCR testi nedeniyle Kıbrıs'ta uzun süre tutuklu kalan ve ardından serbest bırakılan orkestra üyeleri ile Bülent Ersoy arasında sular durulmuyor. Orkestra rşefi, artık sanatçıyla çalışmayacaklarını açıkladı. Ersoy ise “Bu iş nankörlük seviyesine ulaştı" diye tepki gösterdi.
Bülent Ersoy ve orkestrası arasında sular durulmuyor. Ersoy’un müzisyen ekibi, konser için gittikleri Kıbrıs’ta sahte PCR testi suçlamasıyla tutuklanmış ve bir süre cezaevinde kalmıştı. Bülent Ersoy’un orkestra şefi, artık sanatçıyla çalışmayacaklarını açıkladı. Ersoy tepki gösterdi: “Bu iş nankörlük seviyesine ulaştı.”
"Ona kırgınlığımızın nedeni, kendimizi yalnız hissetmemiz"
Orkestranın şefi Onur Özelçağlayan, “Söylemezsem Olmaz” programında Ersoy’la yollarını ayırdıklarını açıkladı: “14 yıldır çalışıyoruz Bülent Ersoy’la. Bülent Hanım’ın hiçbir suçu yok. Ona kırgınlığımızın nedeni, kendimizi yalnız hissetmemiz. ‘Avukat tutacağız’ dedi, tutmadı. Biz manevi olarak yanımızda olsun istedik.”
Bülent Ersoy ise orkestra üyelerine “Bu iş iyice terbiye sınırlarını aşıp nankörlük seviyesine ulaştı. Ben bu olayın neresindeyim? Organizatör müyüm? Gider şarkımı söylerim, ne olmuş ne bitmiş beni hiç enterese etmez. Menajer toplam 500 bin TL dağıttı onlara, işin cılkı çıktı. Onların beni tercih etmemesi değil, ben acaba onları tercih ediyor muyum? Ben Bülent Ersoy’um.” diye tepki gösterdi.
Onur Özelçağlayan, 500 bin lira yardım yapıldığı iddiası üzerine Bülent Ersoy’un müzisyenlerin ailelerine 5’er bin lira gönderdiğini söyledi.