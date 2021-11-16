Bülent Ersoy'dan orkestrasına ağır çıkış: Ben onları tercih ediyor muyum?

Bülent Ersoy ise orkestra üyelerine “Bu iş iyice terbiye sınırlarını aşıp nankörlük seviyesine ulaştı. Ben bu olayın neresindeyim? Organizatör müyüm? Gider şarkımı söylerim, ne olmuş ne bitmiş beni hiç enterese etmez. Menajer toplam 500 bin TL dağıttı onlara, işin cılkı çıktı. Onların beni tercih etmemesi değil, ben acaba onları tercih ediyor muyum? Ben Bülent Ersoy’um.” diye tepki gösterdi.