Bülent Ersoy'dan olay dans! Elmalı kostümü dikkat çekti...
Denizli’nin Çivril ilçesinde bu yıl 28’incisi düzenlenen Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin final gecesinde sahne alan Türk sanat müziğinin usta sanatçısı Bülent Ersoy, dansıyla hem de dikkat çeken kostümüyle geceye damga vurdu.
Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Çivrillilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde sevilen eserlerini seslendiren Bülent Ersoy, elma temalı sahne kostümüyle de beğeni topladı.
1 5
Ersoy’un festivalin ruhuna uygun olarak tercih ettiği renkli kostümü ve dansı gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.
2 5
3 5
4 5
5 5