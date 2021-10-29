Bülent Ersoy'dan KKTC'den gelen orkestrasına yanıt: Ne yaptım da...
KKTC’de sahte PCR testi nedeniyle tutuklanan Bülent Ersoy’un 21 kişilik orkestrası tahliye edilmesinin ardından Ersoy'a çok sert sözlerle yüklenmişti. Ersoy, Teve2'de yayınlanan Magazin Masası programına telefonla bağlandı ve 'Ben bunları hak edecek ne yaptım' dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) konser nedeniyle giriş yaparken sahte PCR testi yaptırdıkları gerekçesiyle bir süredir tutuklu bulunan orkestra üyeleri tahliye edildi ve Türkiye'ye dönüş yaptı. Bülent Ersoy’un tahliye edilen 21 kişilik orkestrası ilk uçakla İstanbul’a geldi Müzisyenler, aileleri tarafından İstanbul Havalimanı’nda gözyaşları içinde karşılandı. Müzisyenler ve aileleri, olay karşısında ilgisiz kaldığını öne sürdükleri Bülent Ersoy’a tepki gösterdi.Ersoy, Teve2'de yayınlanan Magazin Masası programına telefonla bağlandı ve 'Ben bunları hak edecek ne yaptım' dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sahte PCR testi nedeniyle tutuklanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tahliye edildi. Orkestra üyelerinin havalimanında bekleyen aileleri Bülent Ersoy'a nefret kusan açıklamalarda bulundu.
İlk uçakla İstanbul’a gelen müzisyenler, aileleri tarafından İstanbul Havalimanı’nda gözyaşları içinde karşılandı. Müzisyenler ve aileleri, olay karşısında ilgisiz kaldığını öne sürdükleri Bülent Ersoy’a tepki gösterdi.Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, Ersoy'a suçlamalarda bulundu. İzgi, "Bize hiçbir yardım etmedi. Ben burada yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Ersoy benim çoluk çocuğumu bile aramadı. Sadece kendi reklamı için konuşuyor" dedi.
"Bu hakaretleri yiyip yutmayacağım...Benim midem hazmetmez bunları!"
Bülent Ersoy ise hakkındaki bu açıklamalara canlı yayında şu yanıtı verdi:
"Bu hakaretleri yiyip yutmayacağım...Benim midem hazmetmez bunları! Çünkü benim karalandığım vakit, beni bir şeylerin içine çekmek istediler. Bunda basının da dahli var. Siz Bülent Ersoy'u neden karıştırıyorsunuz? Bülent Ersoy sanatkar... Sizin gibi o da işini yapan bir insan. Ben yaptırmışım, 2 gün önceden gittim oraya... Her şeyim tam tekmildi. Ben çünkü hiç öyle uydur, kaydır işlerle iş görmem. Her şeyim tam tekmil olur."