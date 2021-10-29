Bülent Ersoy'dan KKTC'den gelen orkestrasına yanıt: Ne yaptım da...

"Bu hakaretleri yiyip yutmayacağım...Benim midem hazmetmez bunları!"

Bülent Ersoy ise hakkındaki bu açıklamalara canlı yayında şu yanıtı verdi:



"Bu hakaretleri yiyip yutmayacağım...Benim midem hazmetmez bunları! Çünkü benim karalandığım vakit, beni bir şeylerin içine çekmek istediler. Bunda basının da dahli var. Siz Bülent Ersoy'u neden karıştırıyorsunuz? Bülent Ersoy sanatkar... Sizin gibi o da işini yapan bir insan. Ben yaptırmışım, 2 gün önceden gittim oraya... Her şeyim tam tekmildi. Ben çünkü hiç öyle uydur, kaydır işlerle iş görmem. Her şeyim tam tekmil olur."