Bülent Ersoy'dan izleyenlere şok! "Sen benden ne istiyorsun?"

SAHNEDE ÇALIŞANLA ESPRİLİ DİYALOG

Yeni konserinde de sahne enerjisiyle dikkat çeken Bülent Ersoy, bu kez hayranıyla çalışanla yaşadığı renkli diyalogla geceye damgasını vurdu. Karşısındaki hayranına dönerek, "Fena değilsin, sen bana ne yapmak istiyorsun?" diye soran sanatçı, aldığı "Estağfurullah, hiçbir şey yapamam" cevabı üzerine herkesi kahkahaya boğan şu sözleri söyledi, "O zaman defolup git!"

Bu anlar salondakiler tarafından büyük alkış alırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Her konserinde olduğu gibi bu defa da hem sesi hem sahne duruşuyla büyüleyen Bülent Ersoy, mizah dolu tavırlarıyla bir kez daha "Diva" unvanının hakkını verdi.