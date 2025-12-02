Bülent Ersoy'dan dinleyiciye zehir zemberek sözler! Sahnede adeta ateş püskürdü, eline geçeni fırlattı

DİNLEYİCİYE PATLADI: SEN SUSSANA BE!

Konserin ilerleyen dakikalarında Ersoy'un bu kez bir seyirciyle yaşadığı diyalog dikkat çekti. Seyircilerle sohbet eden ünlü sanatçı, "Hiç Kayserili kocam olmadı" sözleriyle salonu kahkahaya boğdu. Ancak bir dinleyicinin konuşmasından rahatsız olan Diva, sahnede aniden sertleşerek, "Sen sussana be!" diyerek tepki gösterdi.