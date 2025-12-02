Bülent Ersoy'dan dinleyiciye zehir zemberek sözler! Sahnede adeta ateş püskürdü, eline geçeni fırlattı
Bülent Ersoy, Kayseri'deki konserinde sinirlendi dinleyicisine ağza alınmayacak şeyler söyledi. Polemiğin ardından sinirlendi, mikrofon sehpasını sert bir şekilde fırlattı: ''Vermiş 2 bin TL durmadan konuşuyor. Sustursanıza şunu" dedi. O görüntüler sosyal medyanın altını üstüne getirdi.
Bülent Ersoy geçtiğimiz akşam Kayseri'de sahneye çıktı. Türk sanat müziğinin efsane ismi Bülent Ersoy, konser sırasında sinirlerine hakim olamadı açtı ağzını yumdu gözünü. Sahnede, repertuarının en sevilen eserlerini seslendirdiği sırada öfkeden çılgına dönen Diva, dinleyicisine ağza alınmayacak sözler söyledi. Önce mikrofonu eline aldı daha sonra mikrofon sehpasını sert bir şekilde yere fırlattı. Sahnede yaşanan gerginlik dinleyicilerde büyük şaşkınlığa sebep oldu. O anlar kamerada...
GÖREVLİYE SERT ÇIKIŞ: YANIMA GEL
Sinirli halini bir süre sürdüren Ersoy, sahnenin kenarında bekleyen bir görevliden yanına gelmesini istedi. Görevliye sert bir ses tonuyla çıkışan Diva, parmak sallayıp yüksek sesle konuştu.
Bu anlar konser alanındaki izleyiciler tarafından kaydedilerek kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Videolara gelen yorumlarda birçok kullanıcı, "Diva yine sahnede olay çıkardı" ifadelerini kullandı.
DİNLEYİCİYE PATLADI: SEN SUSSANA BE!
Konserin ilerleyen dakikalarında Ersoy'un bu kez bir seyirciyle yaşadığı diyalog dikkat çekti. Seyircilerle sohbet eden ünlü sanatçı, "Hiç Kayserili kocam olmadı" sözleriyle salonu kahkahaya boğdu. Ancak bir dinleyicinin konuşmasından rahatsız olan Diva, sahnede aniden sertleşerek, "Sen sussana be!" diyerek tepki gösterdi.