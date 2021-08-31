Bülent Ersoy'a sahte PCR testi şoku! Orkestra dava bitene kadar Kıbrıs’ta kalacak
Sahte PCR davası bitene kadar Bülent Ersoy'un orkestrası Kıbrıs’ta kalacak...
KKTC’ye bir otelde konser vermek için gelen ve PCR testleri sahte çıkan Bülent Ersoy’un 21 kişilik orkestrası, konserin ardından önceki gün mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme, kişi başı 10 bin lira kefalet ve haftada iki gün KKTC polisine imza şartıyla orkestrayı serbest bıraktı.
Bülent Ersoy ve koruması, hafta içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi. 21 kişilik orkestrası ise, önceki gün Lefkoşa Ercan Havaalanı’na indi. KKTC’ye gelişlerde çift aşılılar da dahil tüm yolculardan son 72 saatte alınmış negatif PCR testi istendi.
Yetkililerin Ercan Havaalanı’nda yaptıkları kontrolde orkestranın PCR testleri sahte çıktı. Orkestranın havaalanında yapılan ikinci testleri temiz çıkınca, Ulaştırma Bakanlığı’nın izniyle konsere çıkmalarına müsaade edildi.
Konserin ardından orkestra gözaltına alındı ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkartıldı. Mahkeme, sahte PCR ile gelen ekibi kişi başı 10’ar bin lira nakit teminat ve haftada 2 gün KKTC polisine imza şartıyla serbest bıraktı. Orkestra, polise beyan şartı nedeniyle dava sonuçlanana kadar KKTC’de kalacak.