Bülent Ersoy'a sahte PCR testi şoku! Orkestra dava bitene kadar Kıbrıs’ta kalacak

KKTC’ye bir otelde konser vermek için gelen ve PCR testleri sahte çıkan Bülent Ersoy’un 21 kişilik orkestrası, konserin ardından önceki gün mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme, kişi başı 10 bin lira kefalet ve haftada iki gün KKTC polisine imza şartıyla orkestrayı serbest bıraktı.