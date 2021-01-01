Bülent Ersoy'a 'hayvanlar giyer' demişti! Yılmaz Morgül'ü o halde gören şok oldu
Bülent Ersoy'a gösterdiği sert tepki ile konuşulan Yılmaz Morgül'ün giydiği kıyafet gündem oldu.
Geçtiğimiz günlerde Yılmaz Morgül, Bülent Ersoy’un kürklerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’na bağışlayacağını açıklamasına "Gidip alışverişe 60 bin TL, kürke 40 bin TL verenler, hava atanlar vardı. Bülent Ersoy'dan bahsediyorum. Sonra gidip 'Asgari ücret alanlara üzülüyorum' diyor. Gitmiş Türkan Saylan Vakfı'na kürk bağışlamaya çalışıyor." sözleriyle tepki göstermişti.
Bu açıklamasının ardından daha sonra alışverişte görüntülenen Morgül, “Kürk giymiyorum, giyeni de şiddetle kınıyorum. Bununla ilgili fikirlerimi daha önce de açıkladım. Kürkü hayvanlar giyer” demişti.
Morgül'ün bu sert açıklamalarının ardından giydiği kıyafet magazin gündeminde olay oldu. Yaptığı açıklama ise herkesi şaşırttı.
Şarkıcı Yılmaz Morgül, arkadaşı arkadaşı Pelin Suade ile Nişantaşı City's'de görüntülendi.