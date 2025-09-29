Bülent Ersoy yakışıklı gençlere seslendi! Sahnede söylediği o sözlerle herkesi şaşkına çevirdi
Türk sanat müziğinin 'Diva' olarak bilinen sanatçı Bülent Ersoy, son konserinde izleyicisiyle sohbet etti.
AŞK İSTİYOR
Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına içini döken Ersoy, "Aşk istiyorum, param çok. Harcayacak yer arıyorum ama aç köpek mi olsun? Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU
Salon kahkahalara boğulurken Ersoy’un sözleri, dinleyiciler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılırken, kullanıcılar Diva’nın bu çıkışına yorum yağdırdı.