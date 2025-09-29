Bülent Ersoy yakışıklı gençlere seslendi! Sahnede söylediği o sözlerle herkesi şaşkına çevirdi

AŞK İSTİYOR

Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına içini döken Ersoy, "Aşk istiyorum, param çok. Harcayacak yer arıyorum ama aç köpek mi olsun? Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?" ifadelerini kullandı.