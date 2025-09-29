BIST 11.107
Bülent Ersoy yakışıklı gençlere seslendi! Sahnede söylediği o sözlerle herkesi şaşkına çevirdi

Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, konser sırasında sahnede söylediği sözlerle gündeme oturdu. Seyircileri şoke eden sözler, kısa süre içinde sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Bakın herkesi şaşkına çeviren o sözler ne...

Bülent Ersoy yakışıklı gençlere seslendi! Sahnede söylediği o sözlerle herkesi şaşkına çevirdi - Resim: 1

Türk sanat müziği denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan Bülent Ersoy, sahnede seyircilere öyle şeyler söyledi ki herkes hayrete düştü. O sözler kısa süre içinde gündemin merkezine oturdu. bakın Ersoy neler söyledi...

Bülent Ersoy yakışıklı gençlere seslendi! Sahnede söylediği o sözlerle herkesi şaşkına çevirdi - Resim: 2

Türk sanat müziğinin 'Diva' olarak bilinen sanatçı Bülent Ersoy, son konserinde  izleyicisiyle sohbet etti. 

Bülent Ersoy yakışıklı gençlere seslendi! Sahnede söylediği o sözlerle herkesi şaşkına çevirdi - Resim: 3

AŞK İSTİYOR

Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına içini döken Ersoy, "Aşk istiyorum, param çok. Harcayacak yer arıyorum ama aç köpek mi olsun? Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?" ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy yakışıklı gençlere seslendi! Sahnede söylediği o sözlerle herkesi şaşkına çevirdi - Resim: 4

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Salon kahkahalara boğulurken Ersoy’un sözleri, dinleyiciler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılırken, kullanıcılar Diva’nın bu çıkışına yorum yağdırdı.

