Bülent Ersoy o sözlere çok kızacak! Murat Kekilli öyle bir gaf yaptı ki...
"Bu akşam ölürüm" şarkısıyla adını duyuran şarkıcı Murat Kekilli önceki akşam Konya'da Hüyük Meydanında düzenlenen Hüyük Kırmızı Altın, Geleneksel El Sanatları ve Gençlik Festivali'nin konser programında sahne aldı. Sevilen şarkılarıyla hayranlarını coşturan şarkıcı sahnede sanatçıların taklidini yaptı. Bülent Ersoy'u da yanlışlıkla "Rahmetli Bülent Ersoy" diye anons eden Kekilli, yaptığı gafı fark edince Diva'dan, hayranlarından defalarca özür diledi...
"Bu akşam ölürüm" şarkısıyla milyonların sevgisini kazanan şarkıcı Murat Kekilli geçtiğimiz gün Konya'da sahne aldı. Şarkılarıyla hayranlarını coşturan Kekilli sahnede bazı sanatçıların taklidini yaptı. Bülent Ersoy'u da yanlışlıkla "Rahmetli Bülent Ersoy" diye anons eden Kekilli, yaptığı gafı fark edince Diva'dan özür diledi.
Konya'da sahne alan sanatçı Murat Kekilli, sahnede vefat etmiş bazı sanatçıları onların sesleriyle taklit etmeye çalıştı.
Bülent Ersoy'u da yanlışlıkla "Rahmetli Bülent Ersoy" diye anons etti.
Hüyük Meydanında düzenlenen Hüyük Kırmızı Altın, Geleneksel El Sanatları ve Gençlik Festivali'nin konser programında sahneye çıkan Murat Kekilli, hayranlarını coşturdu.