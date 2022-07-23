Bülent Ersoy o sözlere çok kızacak! Murat Kekilli öyle bir gaf yaptı ki...

"Bu akşam ölürüm" şarkısıyla milyonların sevgisini kazanan şarkıcı Murat Kekilli geçtiğimiz gün Konya'da sahne aldı. Şarkılarıyla hayranlarını coşturan Kekilli sahnede bazı sanatçıların taklidini yaptı. Bülent Ersoy'u da yanlışlıkla "Rahmetli Bülent Ersoy" diye anons eden Kekilli, yaptığı gafı fark edince Diva'dan özür diledi.