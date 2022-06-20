Bülent Ersoy nam-ı diğer Diva mezar yerini bakın hangi önemli isimden istirham etti!
İddialı sahne kostümleriyle, güçlü sesiyle, kendine has yorumuyla Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı olarak tanınan Bülent Ersoy geçtiğimiz yıl babasının mezarının başında yaptığı konuşma ile gündeme bomba gibi düşmüştü! "Ben küçük mezara sığamam" diyen Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan istirham ettiğini söyleyerek "Mezar yerim belli.." dedi.
Güçlü sesiyle, kendine has yorumuyla, iddialı sahne kostümleriyle Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı olarak tanınan Bülent Ersoy geçtiğimiz yıl babasının kabrinin başında "Ben küçük mezara sığamam" sözleriyle gündeme gelmişti! Mezar yerini bulan Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan istirham ettiğini söyledi.
Mezar yerini küçük bulmuştu
Diva, geçtiğimiz yıl kaybettiği babası Fikret Erkoç'un kabrinin başında mezar yerini küçük bulmuştu.
Mezar yerini buldu
‘Ben küçük mezara sığmam’ diyen Bülent Ersoy sonunda mezar yerini buldu.
"Çok dar değil mi?"
Geçtiğimiz yıl babasının mezarı başında yaptığı konuşma ile gündemdeki tazeliğini koruyan Bülent Ersoy, mezar yerini küçük buldu ve “Çok dar değil mi” diye sordu. “Yok standart” cevabını almıştı..