Bülent Ersoy Mustafa Keserle televizyona dönüyor ücreti dudak uçuklattı!
Sibel Can ve İbrahim Tatlıses'in İbo Show'unun ardından televizyona yeni bir eğlence programı geliyor. Bülent Ersoy da ekrana çıkacak ve partneri de Mustafa Keser olacak.
Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'ndaki bir mağazadan 2 kürk satın alan Bülent Ersoy, sanat camiasının tepkisiyle karşılaşmıştı. Ersoy'un toplam değeri 2.5 milyon lirayı bulan yirmi iki kürkünü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlayacağı açıklaması ve derneğin bağışı reddetmesi uzun süre konuşulmuştu.
Usta sanatçı Bülent Ersoy, İstanbul'u terk ederek Bodrum'da yaşama kararı aldı.
Bülent Ersoy, Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'in de evinin olduğu ünlülerin sitesinden iki lüks villa satın aldı.
Usta sanatçının 2 lüks villa için 40 milyon TL ödediği belirtildi.