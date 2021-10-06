Bülent Ersoy-Mustafa Keser 'divan' polemiğine İzzet Yıldızhan da dahil oldu!
STAR TV Benzemez Kimse Sana programı sunucuları Bülent Ersoy ve Mustafa Keser arasındaki kavgaya ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan dahil oldu. Yıldızhan, Mustafa Keser için "Ben daha sabırlıymışım!" dedi.
Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in sunuculuğunu üstlendiği "Benzemez Kimse Bize" programının yayından kaldırılmasının ardından, Ersoy ve Keser adeta birbirine girmişti. Günlerdir konuşulan ikili arasındaki polemiğe şarkıcı İzzet Yıldızhan da dahil oldu. Bir dönem Bülent Ersoy ile program yapan Yıldızhan, "Mustafa (Keser) Ağabey'den çok daha sabırlı çıktım. 4 hafta dayanabilmiştim" dedi. Mustafa Keser ile Bülent Ersoy'un birlikte sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' adlı program geçtiğimiz günlerde yayından kaldırılmıştı. "Bütün aksaklıklar Sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır" diyen Keser, "Olay yaratacak açıklamalarım olacak" ifadelerini kullanmıştı.
76 yaşındaki sanatçı, yaşananların perde arkasını YouTube kanalında anlattı. Ersoy'u adeta topa tutan Mustafa Keser, "Bülent Ersoy ile sahnede hiç çalışmadım ama tabii huyunu, suyunu, sahnede neler yapıyor, oradan, buradan, müzisyenlerden duyarız hep... Yapılan yanlışlar, davranış bozuklukları... Teklif bana yapımcı Polat Yağcı kardeşim tarafından geldiğinde ben pek sıcak bakmadım. 'Polatcığım biz yapamayız' dedim. İnsani yapımız bir değil, ahlaki yapımız bir değil... 'Ağabey bu çok iyi olacak' dedi. İçimde endişeler olmasına rağmen kabul ettim. Ben düşündüm ki, bu arkadaştan yaşça da büyüğüm, sanatça da büyüğüm... Bizim yanımızda yanlış bir hareket, ters bir hareket yapmaz; musiki açısından da sanat açısından da yapmaz diye düşündüm. Yanılmışım. Elimden geldiğince programı yürütmeye çalıştım, onun açıklarını kapatmaya çalıştım" dedi.
"Ben Mustafa (Keser) Ağabey'den çok daha sabırlı çıktım. 4 hafta dayanabilmiştim"
Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan polemiğe dahil oldu, önceki gün bir AVM'den çıkarken görüntülendi. Ünlü şarkıcı da Bülent Ersoy ile yaptığı programın 4 hafta sonra yayından kalktığını söyledi. Yıldızhan, "Ben Mustafa (Keser) Ağabey'den çok daha sabırlı çıktım. 4 hafta dayanabilmiştim. Bülent Hanım'ın, artık böyle programlar yapmaması lazım. Daha çok sağlığına dikkat etmeli. Bazı sanatçılar zordur" dedi.
"Bülent Ersoy’a değil arkadaşlara üzüldüm"
Ünlü şarkıcı, Bülent Ersoy’un orkestrasının KKTC’de tutuklanmasıyla ilgili ise "Bülent Ersoy’a değil arkadaşlara üzüldüm. Ben aynı pozisyonda kalsam Kıbrıs'tan dönmezdim" dedi.