Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'den neden ayrıldı korona mı oldu kendisi açıkladı
Show TV'de yayımlanan Kuaförüm Sensin yarışmasının jürisi olan Bülent Ersoy, programdan ayrıldı koronavirüse yakalandığı iddia edildi, Diva, açıklamayı kanıtlarla yaptı.
Sunuculuğunu Çiğdem Batur’un yaptığı jüri koltuğunda Işıl Rençber, Seçkin Süngüç ve Adnan Serter’in yer aldığı Kuaförüm Sensin’e Bülent Ersoy veda etti. Diva'nın Kuaförüm Sensin yarışmasından ayrılmasının nedeni olarak herkesi korkutan iddia ortaya atıldı. Bülent Ersoy'un koronavirüse yakalandığı söylendi.
Bu iddialara çok sinirlenen Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin yarışmasından neden ayrıldığını kanıtlarıyla beraber açıkladı. Kuaförüm Sensin programıyla 3 aylık sözleşme imzaladığını ve verilen süre dolduğu için ayrılma kararını aldığı açıklayan Bülent Ersoy sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bülent Ersoy, Show TV ile yaptığı sözleşmenin fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:
''Bugün bazı basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın hadiseleri çarpıtarak aslıyla müsemma olmayan bir sunumla siz muhterem takipçilerimi yanlış bilgilerle mücehhez bilgilendirmeye çalışmaları üzerine gördüğüm lüzum üzerine sağlıklı, sarih, net ve belgelerle tescilli bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum.''
Koronavirüs test sonucunun da fotoğrafını paylaşan Ersoy, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:
''Kuaförüm Sensin adlı programdaki görevim 3 aylık bir mukavele ile sınırlı idi. Buyrun belgesi... Bu arada sağlığım hakkında da yapılan spekülasyonlara yine bu belge ile cevap veriyorum.''