Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'den neden ayrıldı korona mı oldu kendisi açıkladı

Koronavirüs test sonucunun da fotoğrafını paylaşan Ersoy, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

''Kuaförüm Sensin adlı programdaki görevim 3 aylık bir mukavele ile sınırlı idi. Buyrun belgesi... Bu arada sağlığım hakkında da yapılan spekülasyonlara yine bu belge ile cevap veriyorum.''