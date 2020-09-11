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Bülent Ersoy koronavirüs test sonucunu paylaştı

Bülent Ersoy, basında çıkan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı iddiaları üzerine negatif test sonucunu paylaşarak sağlıklı olduğunu söyledi.

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, bir TV programındaki görevinden ayrıldıktan sonra çıkan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı yönündeki haberleri yalanladı.

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Instagram hesabından yaptırdığı koronavirüs testinin sonuçlarını paylaşan Ersoy, sağlığının yerinde olduğunu söyledi.

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Ersoy, paylaşımında, "Bazı basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın hadiseleri çarpıtarak; aslıyla müsemma olmayan bir sunumla siz muhterem takipçilerimi yanlış bilgilerle mücehhez bilgilendirmeye çalışmaları üzerine; gördüğüm lüzum üzerine sağlıklı, sarih, net ve belgelerle tescilli bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum.

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'Kuaförüm Sensin' adlı programdaki görevim 3 aylık bir mukavele ile sınırlı idi. Bu arada sağlığım hakkında da yapılan spekülasyonlara yine bu belge ile cevap veriyorum.

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