Bülent Ersoy kendinden geçti! Sahnedeki hali izleyenleri mest etti...

KIRMIZI PÜSKÜLLÜ KIYAFETİYLE SAHNEDE DANS ETTİ

74 yaşındaki Bülent Ersoy, Bursa konserinde kırmızı püsküllü bir sahne kostümü tercih etti. Performansı sırasında sahnenin bir ucundan diğerine hareket eden sanatçı, dansı andıran figürleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Konserden paylaşılan görüntülerde Ersoy'un hareketli sahne performansı öne çıkarken kırmızı kostümü de dikkat çekti.