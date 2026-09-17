Bülent Ersoy kendinden geçti! Sahnedeki hali izleyenleri mest etti...
Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, memleketi Bursa'da verdiği konserde enerjisiyle dikkat çekti. Ağustos ayında Kuşadası'ndaki konserinde sahneye geç çıktığı için tepki gören 74 yaşındaki sanatçı, bu kez alkışlarla karşılandı. Kırmızı püsküllü kostümüyle sahnede dansı andıran hareketler sergileyen Ersoy'un performansı sosyal medyada da konuşuldu.
Türk sanat müziğinin “Diva”sı Bülent Ersoy, memleketi Bursa'da verdiği konserde sahne performansıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz ağustos ayında Kuşadası'ndaki konserinde sahneye geç çıktığı gerekçesiyle seyircilerin tepkisiyle karşılaşan 74 yaşındaki sanatçı, bu kez alkışlarla karşılandı.
Kırmızı püsküllü kıyafetiyle sahnenin bir ucundan diğerine hareket eden Ersoy'un dansı andıran performansı sosyal medyada da konuşuldu.
BURSA'DA ALKIŞLARLA KARŞILANDI
Bülent Ersoy, dün akşam memleketi Bursa'da sevenleriyle buluştu. Türk sanat müziğinin usta ismi, konser boyunca sergilediği hareketli performansıyla dikkat çekti. Sanatçı, geçtiğimiz ağustos ayında Kuşadası'nda verdiği konserde sahneye geç çıktığı gerekçesiyle izleyicilerin tepkisini çekmişti. Ersoy, Bursa'daki konserinde ise alkışlarla karşılandı.
KIRMIZI PÜSKÜLLÜ KIYAFETİYLE SAHNEDE DANS ETTİ
74 yaşındaki Bülent Ersoy, Bursa konserinde kırmızı püsküllü bir sahne kostümü tercih etti. Performansı sırasında sahnenin bir ucundan diğerine hareket eden sanatçı, dansı andıran figürleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Konserden paylaşılan görüntülerde Ersoy'un hareketli sahne performansı öne çıkarken kırmızı kostümü de dikkat çekti.
SAHNE PERFORMANSI SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU
Bursa'daki konserinden görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Bülent Ersoy, yaz sonunda da konserlerine devam ediyor.
SAHNE PERFORMANSI SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU
Bursa'daki konserinden görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Bülent Ersoy, yaz sonunda da konserlerine devam ediyor.