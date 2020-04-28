Bülent Ersoy kararını değiştirdi! Annesi Necla Poyraz yarın defnedilecek
Bülent Ersoy, dün hem annesi Necla Poyraz'ı hem de dostu Nur Yerlitaş'ı kaybetti. Diva, her iki cenaze törenine de katılabilmek için Yerlitaş'ın ailesinden özel bir istekte bulundu.
Diva Bülent Ersoy, bir günde hem annesinin hem de yakın dostunun vefat haberiyle sarsıldı. Yasa boğulan Ersoy, her iki cenaze törenine de katılmak için Yerlitaş'ın ailesinden özel bir ricada bulunmuş, aile tarafından kabul edilmişti.
Bugün İkindi namazına müteakip modacı Nur Yerlitaş'ın cenazesi uğurlanırken, Diva Bülent Ersoy, son anda bir karar alarak annesi Necla Poyraz'ın cenaze defin işlemlerini yarına erteledi. Poyraz'ın cenazesi öğle namazına müteakip kaldırılacak.
Ünlü modacı Nur Yerlitaş, Ulus Camii'nden kılınacak ikindi namazıyla Ulus Mezarlığı'na defnedilecekti. Fakat Bülent Ersoy, Yerlitaş'ın cenaze namazının da Zincirlikuyu Camii'nde kılınmasını istedi. Sözcü'de yer alan habere göre, Ersoy'un ricası aile tarafından kabul edildi.
Böylece Ersoy, dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden annesi Necla Hanım ve yakın dostu Nur Yerlitaş'ın cenaze namazında bulunabilecek.