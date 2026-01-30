BIST 13.722
Bülent Ersoy ilk kez açıkladı! Soyadını veren isim bakın kimmiş

Arabeskin usta ismi Bülent Ersoy, ünlü oyuncu Müjdat Gezen'le olan bir anısını anlattı. Gerçek soyadının Erkoç olduğunu hatırlatan Ersoy, Gezen'in bunu çok sert bulduğunu ve kendisine Ersoy soyadını verdiğini söyledi.

Bülent Ersoy ilk kez açıkladı! Soyadını veren isim bakın kimmiş - Resim: 1

Usta sanatçı Bülent Ersoy, gerçek soyadının "Erkoç" olduğunu hatırlatarak, sahne adının nasıl değiştiğine dair samimi bir açıklamada bulundu. 

Bülent Ersoy ilk kez açıkladı! Soyadını veren isim bakın kimmiş - Resim: 2

Ünlü oyuncu Müjdat Gezen ile olan bir anısını paylaşan Ersoy, Gezen'in "Erkoç" soyadını çok sert bulduğunu ve kendisine daha yumuşak bir tınısı olan "Ersoy" soyadını önerdiğini dile getirdi.

Bülent Ersoy ilk kez açıkladı! Soyadını veren isim bakın kimmiş - Resim: 3

GERÇEKTE ERKOÇ, SAHNEDE ERSOY

Bu öneriyi geri çevirmeyen sanatçı, o günden itibaren müzik dünyasında "Bülent Ersoy" ismiyle tanınmaya başladı.

Bülent Ersoy ilk kez açıkladı! Soyadını veren isim bakın kimmiş - Resim: 4
