Bülent Ersoy denize düştü, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi! Dünya Güzellerim'in setinde olay...

"Bu yönetmeni döveceğim"

Çekimi izlediklerinde Bülent Ersoy’un sahnelerinin az olduğu fark edilmiş ve Ersoy sahnelerini az bulunca adeta ortalığı ayağa kaldırmış. Diva “Bu yönetmeni döveceğim, bırakın beni tutmayın” diye bağırmış.