Bülent Ersoy denize düştü, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi! Dünya Güzellerim'in setinde olay...
Dünya Güzellerim Tatilde programıyla ekrana dönen Bülent Ersoy ile yönetmen arasında kriz çıktı.
Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever'in yer aldığı Dünya Güzellerim Tatilde programı daha ilk bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı başardı.
Programın kamera arkasında yaşananlar da magazin kulislerine bomba gibi düştü.
Bülent Ersoy denize düştü, yönetmen o anları kaçırdı
Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Bülent Ersoy tekne çekimlerinde denize düşmüş. Ancak programın yönetmeni bu anları kaçırmış.
"Bu yönetmeni döveceğim"
Çekimi izlediklerinde Bülent Ersoy’un sahnelerinin az olduğu fark edilmiş ve Ersoy sahnelerini az bulunca adeta ortalığı ayağa kaldırmış. Diva “Bu yönetmeni döveceğim, bırakın beni tutmayın” diye bağırmış.