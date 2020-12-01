Bülent Ersoy ÇYDD'nin kürk tepkisine alındı vasiyetinden sildi bakın neler söyledi

Ancak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği konu hakkında açıklama yaparak şunları dile getirdi:

"Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında çağdaş eğitim yoluyla çağdaş toplumlar seviyesine ulaşmayı hedefleyen öncü ve örnek bir sivil toplum örgütüdür. ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir, efsane Genel Başkanımız Prof. Dr. Türkan Saylan'ın "Hayvanlar ve Çocuklar" adlı kitabı ile can dostları olan köpeği ve kedilerine duyduğu sevgi derneğimizin hayvan haklarına verdiği önemin önemli sembollerindendir.''