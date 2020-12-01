Bülent Ersoy ÇYDD'nin kürk tepkisine alındı vasiyetinden sildi bakın neler söyledi
Bülent Ersoy, sıklıkla tartışma konusu olan kürklerini öldükten sonra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağını söyledi. ÇYDD tepki gösterince ise vazgeçti.
Diva, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda alışveriş yaparken kameraların objektifine takıldı. Bülent Ersoy, üzerindeki 40 bin TL'lik kürkü ile yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Ersoy, "Kürklerimin hepsini Türkan Saylan Hanım'ın derneğine vereceğim. Bir gece düzenleteceğim, ben de gideceğim oraya. Açık artırmayla satsınlar. Epeyce yüklü bir miktar toplanır" dedi.
Ancak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği konu hakkında açıklama yaparak şunları dile getirdi:
"Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında çağdaş eğitim yoluyla çağdaş toplumlar seviyesine ulaşmayı hedefleyen öncü ve örnek bir sivil toplum örgütüdür. ÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir, efsane Genel Başkanımız Prof. Dr. Türkan Saylan'ın "Hayvanlar ve Çocuklar" adlı kitabı ile can dostları olan köpeği ve kedilerine duyduğu sevgi derneğimizin hayvan haklarına verdiği önemin önemli sembollerindendir.''
''Bu nedenlerle, basına yansıdığı üzere, derneğimize hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek ekonomik değere dönüştürülmesiyle elde edilen ayni ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı tüzük çalışma ilkelerimiz ve kurumsal değerlerimiz adına kabul etmemiz söz konusu değildir."
Bunun üzerine Sabah Günaydın'a açıklama yapan Ersoy şunları söyledi:
"Öncelikle söylemek isterim ki; her kesimin görüş ve ilkelerine saygı duyuyorum. Yalnız ben bu hediyemi, bu tarz spekülasyonlar oluşmadan önce yüreğimdeki samimi duygularımla kıymetli basın müntesibi muhterem arkadaşlarımla yapmış olduğum bir röportajım esnasında beyan etmiştim.