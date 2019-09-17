Bülent Ersoy Bodrum'u parselledi deniliyor 2 milyon euro verdi
Bülent Ersoy, 2 milyon Euro vererek Bodrum’dan malikane satın aldı. Ersoy, 450 metrekare büyüklüğündeki lüks evinin tüm mobilyalarını yurt dışından getirtti...
Bülent Ersoy'un zenginliği dillere destan. Giydiği pahalı kıyafetlerle gündeme gelen Ersoy, bu kez gayrimenkul sektörüne el attı. Dudak uçuklatan mal varlığıyla bilinen ünlü sanatçı son yatırımıyla servetine servet kattı. Bülent Ersoy Bodrum'da 2 milyon euroya malikane satın aldı.
Türk müziğinin Divası olarak anılan Bülent Ersoy’un yakın bir arkadaşı, paylaştığı fotoğrafların altına “Aile dostum, değerli büyüğüm Bülent Ersoy’un yeni malikanesindeyiz, hayırlı olsun” notunu sosyal medya hesabında paylaştı.
Akıllı bina özelliğine sahip: Bu paylaşımla, Diva Ersoy’un Bodrum’da, 18 dönümlük bir alana yayılan sitedeki ‘akıllı bina’ özelliğine sahip 25 villadan birini satın aldığı ortaya çıktı.
Mobilyalar yurt dışından: Güneş'te yer alan habere göre; Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş’in de malikanelerinin yer aldığı lüks sitedeki evi için yurt dışından mobilya getirten Bülent Ersoy'un yeni yuvasında oldukça mutlu olduğu belirtildi.