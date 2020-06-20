Bülent Ersoy annesini kaybetmesinin ardından ilk kez alışverişe çıktı
NİŞANTAŞI'nda görüntülenen Bülent Ersoy, annesi Necla Polat'ı kaybetmenin ardından ilk kez alışverişe çıktı.
Geçtiğimiz ay annesi Necle Polat'ı kaybeden Bülent Ersoy, kendine has şık giyim tarzı ve turuncu şapkasıyla ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi. Diva, basın mensuplarıyla kısa bir sohbet de etti.
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Ersoy’un basın mensuplarıyla her zamanki gibi arası çok iyiydi. Bir muhabire röportaj sırasında takılarak ''Sen nereye bakıyorsun, ablanım ben senin'' diyerek kısa süreli güldüren Diva’nın başı dilenciler ile belaya girdi.
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Yaklaşık 7 kişiden oluşan dilenciler bir anda Bülent Ersoy’un aracının etrafını sardı.
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Para için Ersoy’u çileden çıkaran dilenciler, şarkıcının yardımcısından bir miktar para aldıktan sonra aracı rahat bıraktılar.
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