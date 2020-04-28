Bülent Ersoy annesi Necla Poyraz'ı kaybetti! Cenaze programı belli oldu

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, dün yakın dostu Nur Yerlitaş'ın vefat haberiyle derin bir hüzne boğuldu. sanat dünyasının yasa boğulduğu bu vefat haberinin ardından, Diva Bülent Ersoy, ikinci kez aldığı bir haberle sarsıldı. Ersoy'un annesi Necla Poyraz tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.