Bülent Ersoy 50 yıl sonra sinemaya gitti ağlamaktan kirpikleri döküldü
Bülent Ersoy, 50 yıl aradan sonra 'Annem' filmi için sinemaya gidip salon kapattırdı.
Türk müziğin Diva'sı Bülent Ersoy, başrollerini Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel'in paylaştığı "Annem" filmini izlemek için sinema salonu kapattırarak filmi tek başına izledi. Diva, film esnasında da sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.
Annem filminin yönetmeni Mustafa Kotan ile izleyen Diva, film sonundaki gözyaşlarına boğularak duygularını şöyle anlattı: "Esasında anne olmak lazım tabi onu yaşamak için. Ben anne olmadığım halde onu hissettim. Evladın pişmanlığı, o annenin her şeye rağmen hep sarması"
Sözlerine filmin yönetmenine dönerek devam eden Ersoy, "Çok güzel çekmişsin. Hanımefendi de çok güzel oynamış." dedi.
Ağlamaktan takma kirpikleri düşen Bülent Ersoy, "Yanıma yapıştırıcı da almamışım. Ne bileyim ben böyle olacağını. Ben maymun gibi seyredeceğimi zannetmiştim. Ben böyle bir şeyle karşılaşacağımı düşünmemiştim'' dedi.