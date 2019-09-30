Bülent Ersoy 50 yıl sonra sinemaya gitti ağlamaktan kirpikleri döküldü

Annem filminin yönetmeni Mustafa Kotan ile izleyen Diva, film sonundaki gözyaşlarına boğularak duygularını şöyle anlattı: "Esasında anne olmak lazım tabi onu yaşamak için. Ben anne olmadığım halde onu hissettim. Evladın pişmanlığı, o annenin her şeye rağmen hep sarması"