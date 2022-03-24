Bülent Ersoy 3 saatte 250 bin lira harcadı Nişantaşı'nda 200 metre kumaş aldı
Diva lakaplı Bülent Ersoy modacı Gülşah Saraçoğlu ile Nişantaşı'nda sahne kıyafetleri için 200 metre kumaş seçti ve Diva 3 saatte toplamda 250 bin TL harcadı!
Lüks sahne kıyafetlerine ve takılara düşkünlüğü ile tanınan Diva'nın geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda modacısı Gülşah Saraçoğlu ile kumaş alışverişine çıktığı sırada sadece 3 saatte 250 bin TL harcaması, dudak uçuklattı.
Geçtiğimiz aylarda yanında çalışan ekibin sahte PCR testi nedeniyle yurt dışında mahsur kalmasıyla gündeme gelen ünlü sanatçı Bülent Ersoy, bu sefer de sadece 3 saatte harcadığı parayla gündem oldu.
Yaz konserleri öncesi kıyafet alışverişine çıkan Bülent Ersoy, bir tekstil mağazasına girdi.
3 saat boyunca kumaş seçen Ersoy'a Cenk Tezer ve Gülşah Saraçoğlu eşlik etti.