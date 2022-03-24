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Bülent Ersoy 3 saatte 250 bin lira harcadı Nişantaşı'nda 200 metre kumaş aldı

Bülent Ersoy 3 saatte 250 bin lira harcadı Nişantaşı'nda 200 metre kumaş aldı

Diva lakaplı Bülent Ersoy modacı Gülşah Saraçoğlu ile Nişantaşı'nda sahne kıyafetleri için 200 metre kumaş seçti ve Diva 3 saatte toplamda 250 bin TL harcadı!

Bülent Ersoy 3 saatte 250 bin lira harcadı Nişantaşı'nda 200 metre kumaş aldı

Lüks sahne kıyafetlerine ve takılara düşkünlüğü ile tanınan Diva'nın geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda modacısı Gülşah Saraçoğlu ile kumaş alışverişine çıktığı sırada sadece 3 saatte 250 bin TL harcaması, dudak uçuklattı.

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Bülent Ersoy 3 saatte 250 bin lira harcadı Nişantaşı'nda 200 metre kumaş aldı

Geçtiğimiz aylarda yanında çalışan ekibin sahte PCR testi nedeniyle yurt dışında mahsur kalmasıyla gündeme gelen ünlü sanatçı Bülent Ersoy, bu sefer de sadece 3 saatte harcadığı parayla gündem oldu.

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Bülent Ersoy 3 saatte 250 bin lira harcadı Nişantaşı'nda 200 metre kumaş aldı

Yaz konserleri öncesi kıyafet alışverişine çıkan Bülent Ersoy, bir tekstil mağazasına girdi. 

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Bülent Ersoy 3 saatte 250 bin lira harcadı Nişantaşı'nda 200 metre kumaş aldı

3 saat boyunca kumaş seçen Ersoy'a Cenk Tezer ve Gülşah Saraçoğlu eşlik etti.

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