Bülent Ersoy 3 saatte 250 bin lira harcadı Nişantaşı'nda 200 metre kumaş aldı

Lüks sahne kıyafetlerine ve takılara düşkünlüğü ile tanınan Diva'nın geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda modacısı Gülşah Saraçoğlu ile kumaş alışverişine çıktığı sırada sadece 3 saatte 250 bin TL harcaması, dudak uçuklattı.