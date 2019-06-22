Bülent Ersoy 16 odalı malikane satın aldı! Fiyatı içinse öyle bir yorum yaptı ki
Bülent Ersoy, Yalıkavak'tan 16 odalı malikane satın aldı. Diva, malikanenin fiyatını ise sır gibi saklıyor.
Diva Bülent Ersoy, önceki akşam Bodrum Milas Havalimanı'nda görüntülendi. 3 günlük Bodrum tatili sona eren Diva, gazetecileri karşısında görünce kısa süreli şok yaşadı.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; havalimanında gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Diva Bülent Ersoy, "3 gündür buradayım. İstanbul'a elbise provasına dönüyorum. Ay sonu burada konserim var. Ona hazırlık yapacağım" dedi.
Bodrum'a hem tatil hem de bir yer almak için geldiğini söyleyen Diva, "Uzun süredir bir yer arayışındaydım. Çok yer baktım. Buldum ama sürpriz olsun" dedi.
Gazetecilerin, "Yalıkavak'ta orman içerisinde 16 odalı bir malikane aldığınızı duyduk. Doğru mu?, Fiyatı nedir?, Yüksek fiyat mı?, Normal fiyat mı?" diye soruları üzerine Ersoy, "Pek normal fiyat değil" diyerek kahkaha attı.