Bulaşıcı hastalıkların şiddetinin artma sebebi ortaya çıktı

Son dönemlerde bulaşıcı hastalıkların artması ve bu hastalıkların şiddetini gittikçe ağır olması bilim insanlarını harekete geçirdi. Araştırmacılar, 10 farklı doğal afet ve bulaşıcı hastalıkları inceledi ve 375 hastalığın 218'inin meydana gelen doğal afetlerden etkilendiğini tespit etti.