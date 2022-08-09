Bulaşıcı hastalıkların şiddetinin artma sebebi ortaya çıktı
Yapılan bir araştırma sonrası doğal afetlerin bulaşıcı hastalıkların şiddetini artmasında önemli bir rol oynadığını ortaya çıkardı.
Son dönemlerde bulaşıcı hastalıkların artması ve bu hastalıkların şiddetini gittikçe ağır olması bilim insanlarını harekete geçirdi. Araştırmacılar, 10 farklı doğal afet ve bulaşıcı hastalıkları inceledi ve 375 hastalığın 218'inin meydana gelen doğal afetlerden etkilendiğini tespit etti.
Yapılan çalışmada, doğal afetlerin insanları yarasa, fare, sivri sinek ya da geyik gibi hastalık taşıyan hayvanlar aracılığıyla hasta ettiğine vurgu yapıldı.
İklim değişikliği kaynaklı görülen doğal afetlerin insanlarda rastlanan sıtma, hantavirüs, kolera ve şarbon gibi bulaşıcı hastalıkların şiddetini artırdığı tespit edildi.
Ayrıca çalışmada, iklim değişikliği kaynaklı görülen sıcaklığın artmasının deniz ürünlerinin yapısını bozarak insan sağlığını tehlikeye attığı ve bulaşıcı hastalıkların şiddetini artırdığı ileri sürüldü.