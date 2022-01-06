Buket Aydın'dan doğum gününde iç çamaşırsız cesur dekolte! Ünlü sunucu kaç yaşında?
Ünlü sunucu Buket Aydın doğum gününde son günlerin modası olan 'iç çamaşırsız giyilen hırka' modasına uydu peki Buket Aydın kaç yaşında? İşte Buket Aydın'ın yaş günü pozları...
İç çamaşırsız giyilen hırka modasına ünlü sunucu Buket Aydın da dahil oldu. Ünlü sunucu doğum gününde giymeyi tercih ettiği siyah hırkasında iç çamaşırı giymedi, doğum günü fotoğrafını paylaşırken kendi dekoltesini kendi sansürleyen Buket Aydın'ı arkadaşının paylaşımı ele verdi.
Kanal D'den ayrıldıktan sonra Emir Sarıgül ile ilişkisinden dolayı gündemden düşmeyen Buket Aydın, paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. 37. yaşını renkli ve eğlenceli bir mekanda dostlarıyla kutlayan Buket Aydın, dekoltesiyle dikkat çekti. Aydın son olarak Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse'nin giydiği dünyaca ünlü markaya ait hırkayı giydi.
Kendisi sansürledi arkadaşı açık açık paylaştı
Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse'nin iç çamaşırsız hırka giyme akımına sunucu Buket Aydın da uydu. Doğum gününde hırkayı giyen Aydın, dekolteli pozunu sansürleyerek paylaştı ancak arkadaşı aynı fotoğrafı sansürsüz yayınladı.
Doğum gününde içine herhangi bir şey giymeden sadece hırkayı giyen Buket Aydın, çektirdiği bir pozunda göğsünü emoji ile sansürleyerek paylaştı.