Buket Aydın'dan doğum gününde iç çamaşırsız cesur dekolte! Ünlü sunucu kaç yaşında?

Kanal D'den ayrıldıktan sonra Emir Sarıgül ile ilişkisinden dolayı gündemden düşmeyen Buket Aydın, paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. 37. yaşını renkli ve eğlenceli bir mekanda dostlarıyla kutlayan Buket Aydın, dekoltesiyle dikkat çekti. Aydın son olarak Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse'nin giydiği dünyaca ünlü markaya ait hırkayı giydi.