Buket Aydın ve Emir Sarıgül sevgili mi fotoğrafları ifşa oldu!
Kanal D Ana Haber'den istifa eden Buket Aydın yepyeni bir hayata başlayacağım diyerek 7 yıllık eşi Erce Baykal'dan tek celsede boşandı. 35 yaşında olan Buket Aydın'ın adı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile anılmaya başladı. Sosyal medyada yan yana fotoğrafları paylaşılan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile aşk yaşıyor mu?
Deneyimli ve başarılı haber spikeri Buket Aydın son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Yayınladığı istifa konuşması ile Kanal D A na Haber'den ayrılan Buket Aydın 7 yıllık eşi Erce Baykal'dan tek celsede boşandı ve dikkatleri üzerine çekti.
Bu flaş ayrılık sonrası Buket Aydın'ın adı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile anılmaya başladı. Sosyal medyada yan yana pozları yayınlanan ikilinin yeni bir aşk yaşadığı, Buket Aydın'ın bu nedenle eşinden apar topar ayrıldığı iddia edildi.
Buket Aydın ile Mustafa Sarıgül'ün oğlu arasında gizli aşk var, uzun süredir birlikteler iddiaları üzerine Buket Aydın sosyal medya hesabından cevap verdi.
Boşanmanın gerçekleşmesinin ardından bugün modacı Barbaros Şansal, Sarıgül ve Aydın'ın birlikte bir artaçta görüldüğü bir fotoğrafı paylaştı.