Buket Aydın ve Emir Sarıgül sevgili mi fotoğrafları ifşa oldu!

Deneyimli ve başarılı haber spikeri Buket Aydın son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Yayınladığı istifa konuşması ile Kanal D A na Haber'den ayrılan Buket Aydın 7 yıllık eşi Erce Baykal'dan tek celsede boşandı ve dikkatleri üzerine çekti.