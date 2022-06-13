Buket Aydın oynadığı reklam filminden servet kazandı! İşte dudak uçuklatan rakam...
Gerek sosyal medya paylaşımları gerekse bir dönem siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü spiker Buket Aydın, bir reklam filminde rol aldı. Aydın'ın bu reklam filminden kazandığı rakamın servet değerinde olduğu öğrenildi.
Buket Aydın ile Yüz Yüze programının ünlü sunucusu, sosyal medya hesabı Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Buket Aydın şimdi de tanıttığı akıllı robot süpürge reklamından aldığı rakam çok konuşulacak.
Ünlü spikerin, yeni reklam filminden aldığı para resmen servet değerinde. İşte Buket Aydın'ın kazandığı dudak uçuklatan rakam.
Aydın’ın firma ile 1 yıllık 500 bin TL’ye el sıkıştığı söyleniyor. Aydın'in iki reklam filminden kazandığı para ise 2 milyon TL...
Daha önce İtalyan bir araba markasını tanıtan ve yüklü miktarda ücret aldığı konuşulmuştu.