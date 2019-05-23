Buket Aydın, "Güvenlik görevlilerini işten kovdu" iddialarına cevap verdi
Kanal D Ana Haber2in sunuculuğunu yapan Buket Aydın, "60 güvenlik görevlisini işten kovdu" iddialarına sosyal medya hesabı İnstagram'dan yayınladığı mesajla cevap verdi.
Geçtiğimiz günlerde Kanal D Anahaber'den kovulduğu iddia edilen Buket Aydın bu kez ise "60 güvenlik görevlisini işten kovdu" iddiaları için açıklama yaptı.
Ünlü sunucu Buket Aydın hakkında uzun zamandır görevine son verildiği, stüdyoya zorla girmek isterken güvenlik görevlileri ile tartıştığı, Kanal D'de işine dönebilmek için hükümete yakın isimleri devreye soktuğu ve en son olarak da Kanal D'deki güvenlik elemanlarının işine son verilmesine neden olduğu gibi iddialar ortaya atılan Buket Aydın sosyal medya hesabı İnstagram'dan bir açıklama yayınladı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Buket Aydın, "Bugüne kadar sustum ama artık susmayacağım. Çünkü bir "kadına şiddet" kampanyası yapılıyor. Üzülerek görüyorum ki buna gazeteciler ve siyasetçiler de çanak tutuyor. dedi
26 Nisan Cuma günü benim güvenlikle Kanal D binasından dışarı çıkartılmam veya güvenlik görevlisi arkadaşların bana bir müdahalesi gibi bir durum yaşanmamıştır. Bu yalanları ispat edecek en ufak bir görüntü, belge, fotoğraf yokken yüzleri kızarmadan bu yalan ve iftiraları atanlar işi daha ileriye götürmüş ve benim insanları işinden ettiğimi yazmıştır