Buket Aydın eşi Erce Baykal'dan boşandı! Kanal D sunucusu istifa etmişti
"Yeni bir hayata başlayacağım" sözleriyle Kanal D'den istifa eden Buket Aydın boşandı. Buket Aydın'ın, 7 yıllık eşi Erce Baykal ile tek celsede boşandığı belirtiliyor.
Geçtiğimiz hafta sonu da Kanal D'deki ana haber sunuculuğu görevinden istifa eden Buket Aydın bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonunda eşi Erce Baykal'dan boşandı.
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Tek celsede sonuçlandı
Son derece sessiz sedasız ve gizlice yapılan duruşmada iki tarafta da birbirinden hiçbir şey talep etmeyince boşanma tek celsede sonuçlandı.
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Buket Aydın'ın avukatı Altın Mimir'in katıldığı duruşmada çocukları da olmadığı, her iki taraf da herhangi bir talepte bulunmadığı için tek celsede boşanma gerçekleşmiş oldu.
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Uçankuş'un yazdığına göre Taraflar Yargıtay'a başvurma talebinde bulunmayacaklarını ibraz etmeleri nedeniyle boşanmada bir günde sonuçlanmış oldu.
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