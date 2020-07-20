Buket Aydın Emir Sarıgül aşkı belgelendi! İşte öpücük kondurduğu bomba kare
Eşinden boşanan haber spikeri Buket Aydın, daha önce adı aşk dedikodularına karışan Emir Sarıgül'le fotoğrafı ortaya çıktı ve böylece gizli aşk belgelenmiş oldu.
Geçtiğimiz mayıs ayı başında Demirören Medya'daki görevlerinden istifa eden ve ardından da eşi Erce Baykal'dan boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le aşk yaşadığı iddia edilmişti. Aydın, bu iddiaları yalanlayıp "arkadaşız" dese de ortaya çıkan yeni bir fotoğraf yaşanan aşkı belgeledi.
Sosyal medyaya damga vurmuştu: "Yeni bir hayata başlayacağım" diyerek Kanal D Ana Haber'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, yedi yıllık eşi Erce Baykal'dan da boşanmıştı. Aydın'ın boşanmasının ardından sosyal medyaya bir fotoğraf damga vurmuştu. Buket Aydın'ın siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le fotoğrafı aşk iddialarını alevlendirmişti.
Aşk iddiasını yalanlamıştı: Aydın, daha önce Emir Sarıgül'le bir aracın arkasında çekilen fotoğrafının yayılması üzerine açıklama yapmış ve "Telefonumda ve instagram hesabımda siyasetçiler, iş insanları ve sanatçılarla çekilmiş yüzlerce fotoğrafımdan sadece birini alıp kötü niyetli biçimde servis edenleri Allah'a havale ediyorum. Arkadaşım Emir Sarıgül'den de ona istemeden verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
İkiliden aşk pozu: Mayıs ayından bu yana ekranlarda boy göstermeyen ve sesi soluğu çıkmayan Buket Aydın'ın iş adamı Emir Sarıgül'le birlikte samimi pozlar verirken çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı. Emir Sarıgül'ün aşk dolu öpücüğü karşısında Buket Aydın'ın yüzündeki ifade aşkı belgelemiş oldu.