Bugünkü havaya aldanmayın! Öyle fena geliyor ki sıcaklık 20 derece birden düşecek kar ne zaman yağacak?
Yurt genelinde hafta boyunca sağanak yağış etkili oldu. Bugün ise birçok kişi güneşli havanın tadını çıkarıyor. Ama soğuklar hava kapıda... Meteoroloji ve uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi.
İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte sıcak hava etkili oluyor. Yarından itibaren hava durumu değişiyor. Pazar günü öğleden sonra hava hızla soğumaya başlayacak. Pazartesi ve salı gününe aman dikkat!
Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
-Türkiye'de bugün İlkbahar değerlerinde olan sıcaklıklar Pazar öğleden sonra hızla düşmeye başlayacak ve bugünden Pazartesi gününe kadar sıcaklık 20 derece birden düşmüş olacak.
-Pazartesi günü beklenenden çok daha soğuk olacak...
-Pazartesi ve Salı hava ülke genelinde bu sezonun en soğuk derecelerine inecek. Yer yer kar yağışları da bekleniyor.