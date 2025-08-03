Bugüne dikkat! Meteoroloji alarm verdi, 30 ile sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 3 Ağustos Pazar (bugün) 30 ilde sağanak yağış etkili olacak.
Günlerdir yurt geneli aşırı sıcaklarla kavrulurken, iç ve batı kesimler bir nebze ferahladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bugün için de 30 kente sağanak yağış uyarısı yaptı.
Buna göre Balıkesir, Sakarya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, Adana, Antalya, Ankara, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Tokat, Artvin, Samsun, Trabzon, Rize, Giresun, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Karabük ve Çankırı'da sağanak yağış görülecek.
Yağışların, Sakarya, Bolu, Çankırı ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
En sıcak il yine Diyarbakır
Hava sıcaklığında düne göre önemli bir değişiklik olmayacak. İç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Bazı merkezlerde bugün görülecek sıcaklıklar şöyle: Balıkesir 32 derece. Edirne 35 derece. İstanbul 31 derece. Denizli 35 derece. İzmir 35 derece. Adana 34 derece. Ankara 30 derece. Samsun 30 derece. Trabzon 27 derece. Erzurum 33 derece. Malatya 40 derece. Diyarbakır 41 derece. Gaziantep 37 derece.