Bugüne dikkat! Birçok şehir için alarm verildi çok kuvvetli geliyor sel olabilir
Meteorolojiden son dakika kritik yağış uyarısı geldi. Özellikle Marmara bölgesindeki bu illerde oturanlar dikkat! Kars Ardahan ve Erzurum için de 'çok kuvvetli olacak' uyarısı yapıldı... İşte il il hava durumu....
Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü çok sayıda bölgeyi sağanak yağışa karşı uyardı. Yağışların şiddetli vuracağı iller tek tek sıralındı. İstanbul, Antalya, Muğla, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'da o illerde çok şiddetli yağış ve fırtına bekleniyor. Sel tehlikesine karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimleri, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya’nın batı iç kesimleri, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatı kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.