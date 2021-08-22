Bugüne dek hesabı olmayan Angelina Jolie Afgan mülteciler için Instagram açtı

Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, Afganistan'daki duruma dikkat çekmek için Instagram hesabı açarak bir Afgan kızın kendisine yazdığı mektubu paylaştı. Jolie, Afgan mültecilerin yük gibi görülmesini "mide bulandırıcı" olarak yorumladı.Daha önce sosyal medya hesabı olmayan oyuncu, açtığı Instagram hesabında "Temel insan hakları için mücadele veren insanların hikayelerine" yer vereceğini belirtti.