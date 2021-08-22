Bugüne dek hesabı olmayan Angelina Jolie Afgan mülteciler için Instagram açtı
AFGANİSTAN'da Taliban'ın yönetime el koymasının ardından yaşananlara karşı duruşunu sergilemk isteyen Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, Afgan mültecilere dikkat çekmek için Instagram hesabı açarak bir Afgan kızın kendisine yazdığı mektubu paylaştı ve mültecilerin yük gibi görülmesini "mide bulandırıcı" olarak yorumladı.
Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, Afganistan'daki duruma dikkat çekmek için Instagram hesabı açarak bir Afgan kızın kendisine yazdığı mektubu paylaştı. Jolie, Afgan mültecilerin yük gibi görülmesini "mide bulandırıcı" olarak yorumladı.Daha önce sosyal medya hesabı olmayan oyuncu, açtığı Instagram hesabında "Temel insan hakları için mücadele veren insanların hikayelerine" yer vereceğini belirtti.
Instagram hesabının Bio (kısa özgeçmiş özeti) kısmına "Anne, film yapımcısı, Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi" yazan Jolie, iki paylaşım yaptı.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) iyi niyet elçisi olan Jolie, ilk gönderisinde bir Afgan kızın yazdığı mektubu paylaştı. Jolie, 11 Eylül’den iki hafta önce Afganistan’da Taliban’dan kaçan Afgan mültecilerle görüştüğünü yazdı.
Jolie, "dünyanın en yetenekli insanları" olarak tanımladığı Afgan mültecilerin yük gibi görülmesini de "mide bulandırıcı" olarak değerlendirdi.