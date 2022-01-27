Bugüne aman dikkat edin! 'Tam zamanı' diyen Dinçer Güner uyardı: Hande Kazanova'dan 2022 burç yorumları...
Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek'in 27 Ocak 2022 burç yorumlarını yazdı.
Yaptığı tahmin ve uyarılarla dikkatleri üzerinde toplayan astroloji uzmanı Dinçer Güner perşembe günüyle ilgili uyarılarda bulunud.
İşte Dinçer Güner'in uyarıları...
Bugün AY tüm gün YAY burcunda seyahat edecek. Enerjik, hareketli, neşeli, keyifli bir güne ve enerjiye işaret etmektedir. Hoşgörü ve aslında affetme zamanıdır. Bugünün en önemli sınavı hoşgörülü olmayı öğrenmek olacaktır. Spora başlamak için en ideal zamanlardır. Ya da yoga, pilates gibi aktiviteleri de araştırabilirsiniz. Pot üstüne pot kırma zamanıdır aman dikkat edin, ağzınızdan çıkanlara,düşüncesizce davranışlarda bulunmayın. Sakarlıklar peşinizi bırakmayabilir, dikkatsiz ve dağınık bir gün aslında.
Yeni deneyimlere, yeni konulara, farklı ilgi çekici şeylere yönelebiliriz. Hayatta küçük şeylerle çok daha fazla mutlu olunabildiği zamanlardır. Detay gerektiren işlerde başarı elde etmek zordur, çünkü sabırsızızdır, abartılı davranışlar gözlemlenebilir. Verdiğiniz sözlere dikkat edin arkadaşlar, sonrasında tutmakta zorlanabilirsiniz. Felsefe, din..vb konularla ilgili araştırmalar yapmak, okumak için en elverişli günlerden biridir. Günlük sohbetler bunun üzerine dönebilir.
Ticaret yapmak, yabancı-yurt dışı ile ilgili işleri halletmek için en güzel günlerden biridir. Baldırlar, kalça, sinir sistemi hassastır. Özellikle bacaklara yapılan masajlar çok daha iyi gelir. Kaslarda hassastır, kasılmalar, kramplar, kas ağrıları, zedelenmelere oluşabilir, dikkat. Arkadaşlıklar ve sosyal birliktelikler neşeli ve canlı geçer.