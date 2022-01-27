Bugüne aman dikkat edin! 'Tam zamanı' diyen Dinçer Güner uyardı: Hande Kazanova'dan 2022 burç yorumları...

Bugün AY tüm gün YAY burcunda seyahat edecek. Enerjik, hareketli, neşeli, keyifli bir güne ve enerjiye işaret etmektedir. Hoşgörü ve aslında affetme zamanıdır. Bugünün en önemli sınavı hoşgörülü olmayı öğrenmek olacaktır. Spora başlamak için en ideal zamanlardır. Ya da yoga, pilates gibi aktiviteleri de araştırabilirsiniz. Pot üstüne pot kırma zamanıdır aman dikkat edin, ağzınızdan çıkanlara,düşüncesizce davranışlarda bulunmayın. Sakarlıklar peşinizi bırakmayabilir, dikkatsiz ve dağınık bir gün aslında.