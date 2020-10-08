Bugün ve yarın dolu ve kuvvetli yağış var Meteoroloji bir çok ili uyardı
Bugün için Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden dolu ve şiddetli yağışa ilişkin son dakika uyarılar geldi. Sadece İstanbul değil, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, İzmir ve Manisa dahil bir çok ilde dolu, şiddetli yağış ve hortum bekleniyor.
TÜRKİYE Balkanlar üzerinden gelen alçak basıncın etkisiyle şiddetli yağmur ve dolu yağışına teslim olacak. Meteorolojiden hem Marmara hem de Ege bölgesi için son dakika uyarıları arka arkaya düşüyor. Yeni yayınlanan uyarıda meteoroloji kuvvetli yağış ve dolu beklenen illerin listesini verdi. Perşembe günü sabah saatleri itibariyle dolu ve yağmurla birlikte kuvvetli rüzgar ve hortum etkili olacak. Sigorta şirketleri cep telefonlarına doluya ilişkin uyarılar gönderiyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da twitter hesabından "Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım' diyerek uyardı. İşte meteorolojinin 8 Ekim 2020 perşembe günü için geçtiği son dakika uyarılar:
Dolu-Hortum- Sel : Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesinden son dakika uyarısıyla dolu alarmı verdi. Kuvvetli yağmur ve dolu yağışı perşembe günü sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayacak. Meteorolojiden gelen yeni uyarıda '(Perşembe) günü sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir’in kuzey ve doğu (Dikili, Bergama, Kınık, Aliağa, Foça, Menemen, Bayındır, Kemalpaşa, Beydağ, Tire, Ödemiş, Kiraz) ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiği bildirildi. Bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski bulunuyor.
Yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerimizde sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin Cuma günü Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de yağışlara sebep olduktan sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanlarından da İstanbul için kuvvetli dolu uyarıları geliyor. Dolu yağışı özellikle İstanbul'un Anadolu yakasını vuracak. Geçen hafta ki gibi ceviz büyüklüğünde bir dolu yağışı bekleniyor. Haliyle araçlarınız için şimdiden önlem almanız gerekiyor.
8 Ekim 2020 Perşembe günü 24 ili vuracak
Balkanlar üzerinden gelen yoğun yağışlar Marmara'dan Ege'ye toplam 24 ilde etkili olacak. Meteorolojinin verilerine göre bu iller şunlar:
Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bolu, Düzce, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Isparta