Bugün Türkiye haritası değişiyor! '6 gün sürecek' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı: Dikkat edin

Bu birkaç gün, hayatınızda hoşunuza gitmeyen konu ve tema her ne ise bunu değiştirmek dönüştürmek için gücü, kuvveti kendinizde bulacaksınız. Bu birkaç gün iradeniz harika çalışacak. Bu yüzden sigarayı bırakmak için harika zamanlar olabilir.