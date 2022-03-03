Bugün Türkiye haritası değişiyor! '6 gün sürecek' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı: Dikkat edin
Astroloji uzmanları Hande Kazanova, Dinçer Güner, Murat İpek 3 Mart 2022 burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner Perşembe günüyle ilgili burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Mars ve Pluton birlikte hareket edecekler. 5-6 gün... Çıkar ve kişilik çatışmalarından uzak durmakta fayda var. Kimseyle maddi çıkar çatışmasına girmeden, enayi yerine de konmadan halledin işleri.
Bu birkaç gün şiddet, cinsel içerikli konu ve temalar çok gündeme gelebilir. Bu birkaç gün her şeyi kontrol etmeye fazlaca çalışacağız ve belli ki hırs yapacağız. Ama dikkat edin hırsların kurbanı olmayın!
Bu birkaç gün mesleki ve iş konusunda da basarili gelişmeler söz konusu. İş başvuruları, terfi, iş görüşmeleri, şirket kurmak için de harika. Kaba saba, dangıl dungul olmamaya özen gösterin. Kaba saba insanlardan zinhar uzak durun! Başınıza iş almayın sakın!
Bu birkaç gün, hayatınızda hoşunuza gitmeyen konu ve tema her ne ise bunu değiştirmek dönüştürmek için gücü, kuvveti kendinizde bulacaksınız. Bu birkaç gün iradeniz harika çalışacak. Bu yüzden sigarayı bırakmak için harika zamanlar olabilir.