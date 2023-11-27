“Bugün son gün” dedi, 2.2 milyon dolarımızı aldı! Seçil Erzan Fatih Terim Fonu için böyle kandırmış
“Fatih Terim Fonu” olayında Seçil Erzan tarafından kandırılan mağdurlardan İnci ve Bülent Çeviker çifti konuştu. Çeviker çifti Erzan tarafından “Bugün son gün” diyerek ikna edildiklerini “2.2 milyon dolar” verdiklerini söyledi. Çeviker çifti Seçil Erzan'ın kendilerini hangi sözlerle kandırdığını ve aralarında geçen konuşmaların dökümlerini açıkladı... İşte ayrıtılar...
“Fatih Terim Fonu” olayında Seçil Erzan tarafından kandırılan mağdurlardan İnci ve Bülent Çeviker çifti konuştu. Çeviker çifti Erzan tarafından “Bugün son gün” diyerek ikna edildiklerini “2.2 milyon dolar” verdiklerini söyledi. Erzan, “Para hesaba düşmedi, “Saklama hesabına takıldı” gibi ifadelerle oyalamış...
Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Çeviker çifti, “Erzan ‘Özellikle danışmana söylemeyin. Bu fondan haberleri yok. Bankada ayrı bir departman' dedi. Erzan'a ‘Kaç kişilik kadro, tanışmak istiyorum' dedim. Arıyor, suç ortağı çıkıyor, ‘Meşgul' diyor. Hep böyle atlatıyor” dedi.
Erzan’ın 2.2 milyon dolar için el yazısıyla basit bir evrak düzenleyip, kaşe ve imza atarak kendilerine verdiğini anlatan Çeviker çifti, bu kağıtta 25 gün sonra, 10 Mart 2023'te 2.765.700 dolar alacakları yani tam olarak 550 bin dolar faiz farkı alacakları yazdığını aktardı. Çift, Erzan’ın bu elle yazılmış belge için de “Banka istemlerinde matbu hale getirilmedi. Sadece benim bilgisayarımda kayıtlı. Belge olarak vermiyoruz, bilgi amaçlı veriyoruz” dediğini söyledi.
Kendilerini 31 Mart’a kadar oyaladığını söyleyen İnci Çeviker, “Yemin etti. ‘Kariyerim var, kendimi riske atar mıyım, paranızı alacaksınız' diyordu. Her gün başka bir şey uyduruyordu. Bülent'in elinden tutup sakinleştiriyor, ‘Kendinizi boş yere üzüyorsunuz' diyordu” dedi.