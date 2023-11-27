“Bugün son gün” dedi, 2.2 milyon dolarımızı aldı! Seçil Erzan Fatih Terim Fonu için böyle kandırmış

Erzan’ın 2.2 milyon dolar için el yazısıyla basit bir evrak düzenleyip, kaşe ve imza atarak kendilerine verdiğini anlatan Çeviker çifti, bu kağıtta 25 gün sonra, 10 Mart 2023'te 2.765.700 dolar alacakları yani tam olarak 550 bin dolar faiz farkı alacakları yazdığını aktardı. Çift, Erzan’ın bu elle yazılmış belge için de “Banka istemlerinde matbu hale getirilmedi. Sadece benim bilgisayarımda kayıtlı. Belge olarak vermiyoruz, bilgi amaçlı veriyoruz” dediğini söyledi.