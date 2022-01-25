Bugün sakın yapmayın! 'Sıkıntılar oluşabilir' diyen Dinçer Güner uyardı: 25 Ocak 2022 günlük burç yorumları...

Bugün AY tüm gün Akrep burcunda seyahat edecek: Bugün Ay akrep burcunda seyahat ediyor. Ay’ın rahat ettiği yerleşimlerden biri değildir bu. Duygusal anlamda huzursuzluklara, gerginliklere neden olabilir. Duygularımızı ifade ederken biraz sert olabiliriz. arıza çıkartmaya, kavga etmeye eğilimliyizdir. Daha sinsice hareket etme eğiliminde olabiliriz. Bugün insanlara güvenmek bizim için daha zordur.