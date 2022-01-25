Bugün sakın yapmayın! 'Sıkıntılar oluşabilir' diyen Dinçer Güner uyardı: 25 Ocak 2022 günlük burç yorumları...
Astroloji uzmanı Dinçer Güner Twitter hesabından takipçilerine önemli uyarılarda bulundu. Astroloji yazarı Murat İpek 25 Ocak 2022 burç yorumları yazdı.
Sosyal medya hesabı Twitter'da 540 bini aşkın takipçisi bulunan astroloji uzmanı Dinçer Güner, bugün gerçekleşen ay seyahatiyle ilgili birbiri ardına tweetler atarak uyarılarda bulundu.
İşte Dinçer Güner'in uyarıları...
Bugün AY tüm gün Akrep burcunda seyahat edecek: Bugün Ay akrep burcunda seyahat ediyor. Ay’ın rahat ettiği yerleşimlerden biri değildir bu. Duygusal anlamda huzursuzluklara, gerginliklere neden olabilir. Duygularımızı ifade ederken biraz sert olabiliriz. arıza çıkartmaya, kavga etmeye eğilimliyizdir. Daha sinsice hareket etme eğiliminde olabiliriz. Bugün insanlara güvenmek bizim için daha zordur.
Tutku ön planda olacaktır, hırslarımızı kontrol altına almalıyız. Gizli-saklı kalmış konulara eğilim artar, ökült konulara merak artar, bizden gizlenmiş konuları önümüze düşer. Derinlik isteyen konuları daha araştırmada başarılı olabiliriz. gerçek nedir öğrenmek isteriz.
Cinsel konulara yönelimimiz daha da artabilir. Sezgilerin çok güçlü olabileceği bir gündeyiz. Bugün içinize bir şeyler sinmiyorsa yapmayın! Kıskançlık yüzünden sıkıntılar oluşabilir. gerçekte ne olduğunu anlamadan arıza çıkarmayın lütfen.