Bugün saat 21.53'e aman dikkat! Türkiye haritası değişiyor ekonomi ittifak detayı: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları
Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Murat İpek ve Hande Kazanova 16 Nisan 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: 16 Nisanda 26 derede Terazi burcunda bir dolunay meydana gelecek ve ay sonuna kadar etkili olacak. Bu dolunaya Satürn’ün destekleyici görünümü olacak iken, Plüton’un ise sert bir görünümü olacak.
Dolunayın etkileri:Şimdi bu dolunayın önce bireysel sonra da dünya ve sonunda da ülkemiz üzerindeki etkilerine bir göz atalım. Terazi burcu astrolojide; ilişki yönetmek, hak, adalet, estetik ve güzellik, ortaklıklar, anlaşmalar, uzlaşma, yaratıcılık ve sanata dair konular, nezaket, kararsızlık ile sembolize edilir.
Sağlığa dikkat: Sağlık olarak ise bel bölgesi, böbrekler, üreme organları ile ilgilidir. Satürn; disipline etmek, toparlamak, sağlamlaştırmak, ciddiyet, görev ve sorumluluklar demektir ve Kova burcunda seyahat etmekte.
Zoraki değişim: Plüton ise; manipülasyon, baskı, kuşku, zorlama, güç mücadelesi, zoraki değişim ve dönüşüm ile ilgilidir ve Oğlak burcunda seyahat etmekte.