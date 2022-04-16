Bugün saat 21.53'e aman dikkat! Türkiye haritası değişiyor ekonomi ittifak detayı: Dinçer Güner Hande Kazanova burç yorumları

Dolunayın etkileri:Şimdi bu dolunayın önce bireysel sonra da dünya ve sonunda da ülkemiz üzerindeki etkilerine bir göz atalım. Terazi burcu astrolojide; ilişki yönetmek, hak, adalet, estetik ve güzellik, ortaklıklar, anlaşmalar, uzlaşma, yaratıcılık ve sanata dair konular, nezaket, kararsızlık ile sembolize edilir.