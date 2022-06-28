Bugün saat 10:55'e dikkat! Hata yapanlardan olmayın: Dinçer Güner'den günlük burç yorumları...

Venüs ile Jüpiter arasında olumlu bir etkileşim olacak. Etkisi aşağı yukarı 2 gün olacak. Hoşlandığınız, etkilendiğiniz biri var ise bugünler ona açılmak, duygularınızı paylaşmak için en uygunudur. Maddi anlamda yatırım yapmak veya kaynak aramak ve bulmak için de uygundur.